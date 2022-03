Italiano: “Niente ossessione di risultato, dobbiamo essere Fiorentina. Odriozola l’abbiamo recuperato, Gonzalez in gran crescita, è solo un momento-no”

L’allenatore viola Italiano ha parlato anche di alcuni singoli alla vigilia di Fiorentina-Bologna: “Il nostro obiettivo è quello di inizio anno, siamo lì perché siamo stati bravi e vogliamo rimanerci. Non dobbiamo entrare in campo con l’ossessione di fallire appuntamenti, dobbiamo proporre spensierati quello che prepariamo in settimana, convinti della nostra forza. Poi domani c’è la partita ed è sempre qualcosa che non garantisce la vittoria anche se uno si è preparato in modo ottimale. Poi faremo i conti, vedremo dove saremo riusciti ad arrivare, dobbiamo giocare da Fiorentina perché l’abbiamo dimostrato.

Odriozola? Alvaro si è allenato a parte tutta la settimana, è tornato ieri in gruppo in modo differenziato. Il ginocchio ha risposto bene, è a disposizione quindi l’abbiamo recuperato. Cosa mi colpisce di Piatek? Di Piatek mi impressiona la professionalità, la voglia che ha ogni giorno di migliorare, sembra un ragazzino aggregato alla prima squadra. Parlo spesso con lui, il gol con il Verona è suo, è lui. A occhi chiusi sa dove si trova la porta, deve crescere e migliorare sotto altri aspetti, sa anche lui che ha grandi margini di miglioramento ma mi ha stupito per la sua professionalità.

La condizione di Gonzalez? Per Nico sono momenti, a volte ogni pallone che ti arriva la spingi dentro, altre il portiere fa una grande parata oppure c’è una zolla che ti sfavorisce. Purtroppo è stato male quella settimana ma ora è in grande crescita, ultimamente ha fatto assist importanti e di livello. Devono cercare tutti di ottenere qualcosa in più, a partire da lui, però è sempre importante averlo a ridosso dell’area. Si sbloccherà anche lui perché tutti i nostri esterni lo devono volere”.