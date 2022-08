Italiano: “Non ci spingerà l’esempio della Roma, ma il nostro orgoglio. Vogliamo regalare ai tifosi il gusto di andare in giro per l’Europa”

La Roma ha tracciato una strada in Conference League che la Fiorentina proverà a ripetere anche se non sarà certo facile arrivare ad alzare questo trofeo, partendo molto da lontano.

“Non ci spingerà ad andare forte il fatto che un’italiana abbia vinto l’anno scorso – ha detto in merito Vincenzo Italiano – Ci spingerà il nostro orgoglio e proveremo ad andare avanti il più in là possibile. La Roma è stata brava nei play off e nell’alzare questo trofeo. Però c’è dell’altro dietro, una questione personale e il regalare a questo pubblico il gusto di andare ad affrontare squadre in giro dell’Europa”.