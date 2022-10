Italiano: “Non dobbiamo avere altri e bassi in campo, serve continuità. Cabral mi è piaciuto per come si è fatto trovare pronto a Lecce”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha espresso a Sky Sport le sue impressioni sulla gara contro l’Inter in programma tra pochi minuti: ” L’Inter si ferma riproponendo una prova tutta di qualità e ritmo. Abbiamo messo in difficoltà due squadre fortissime come Napoli e Juventus, veniamo da due risultati utili e oggi vogliamo continuare questa striscia, continuando sull’entusiasmo del secondo tempo di Lecce. La continuità di prestazione è fondamentale. Non dobbiamo avere alti e bassi, contro il Lecce abbiamo reagito sull’orgoglio. In casa spesso facciamo prestazioni di livello, ripartiamo da qui”.

E poi elogia l’attaccante viola Cabral: “Mi è piaciuto per come si è fatto trovare pronto a Lecce. Abbiamo fatto il cambio dopo pochi minuti ed è andato in campo con la testa giusta. Mi auguro che anche lui possa tornare al gol e fare delle grandi prove. Sono fiducioso perché l’ho visto bene in allenamento”.