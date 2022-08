Italiano: “Non dobbiamo pensare che le partite siano facili, dobbiamo farle diventare noi semplici. Il Twente è un avversario di livello”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport dei dettagli che la squadra viola dovrà osservare domani sul campo del Twente nella gara di ritorno per accedere al girone di Conference League: “La Fiorentina non deve mai abbassare la guardia e pensare che le partite siano semplici. Siamo noi a farle diventare semplici non mollando fino alla fine. Nel primo tempo all’andata siamo stati bravi, ma il Twente è un avversario di livello”.

E conclude: “Dobbiamo mantenere la qualità per più minuti in campo”.