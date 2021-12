Italiano: “Non è possibile quello che ci succede fuori casa, voglio una Fiorentina diversa. Milenkovic? Basta una panchina e si parla di mercato”

Si torna in campo e si torna in trasferta, appuntamento domani a Bologna per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che parla così in conferenza stampa: “So che Mihajlovic sta facendo un gran lavoro a Bologna, la squadra ha elementi molto interessanti, giocano bene e sono meritatamente in quella zona di classifica. Noi dobbiamo cercare di fare questo salto lontano da Firenze perché non riusciamo a raccogliere per quello che seminiamo, domani potrebbe diventare importante per entrambe. Siamo in una zona di classifica che vogliamo cercare di mantenere.

Fastidio dalle voci di mercato? Un ragazzo non può fare una panchina che subito è messo sul mercato, c’è da preoccuparsi (Milenkovic ndr). A parte le battute, mai pensato a ciò che può accadere a gennaio, perché l’attenzione per il da farsi è sul campionato, su quello che dobbiamo cercare di fare in termini di punti fino a fine girone d’andata. Non mi sono posto altri problemi. Abbiamo vinto contro la Samp reagendo dopo la sconfitta di Empoli. Vogliamo mettere più punti possibile in cascina e cambiare atteggiamento fuori casa, non è possibile quello che sta accadendo. Mi auguro che da domani si possa vedere una Fiorentina diversa, di mercato invece non so cosa dire. Forse non è il momento perché la concentrazione è su quello che dobbiamo fare in queste 4 partite. Queste notizie che vengono tirate fuori né a me, né ai ragazzi danno fastidio”.