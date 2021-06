“Italiano non ha saputo dire di no a Commisso”. E il futuro della panchina viola si delinea sempre di più

Le ricostruzioni intorno al futuro di Vincenzo Italiano si susseguono anche in Liguria, dove Il Secolo XIX dà di fatto il tecnico già per perso in seguito ad un pressing particolarmente convincente da parte di Commisso. Lo Spezia è rimasto un po’ spiazzato, dopo che un paio di settimane fa era arrivato il rinnovo dell’allenatore: decisiva la stagione del tecnico al suo esordio in Serie A ma anche la sua grande determinazione mostrata in panchina.