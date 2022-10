L’ex allenatore della Fiorentina Angelo Gregucci ha parlato a 1 Station Radio, analizzando il match della squadra viola contro la Lazio. Queste le sue parole: “Nuovo calo in campionato dopo la boccata d’aria presa in Conference. L’approccio della squadra viola alla partita è stato anche positivo, ma il problema rimane il gol. Italiano non ha un bomber su cui puntare, ma sono convinto che riuscirà a risalire la classifica. Il problema in avanti però va risolto”.