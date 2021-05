Italiano: “Non ho ancora deciso il mio futuro. Il presidente americano dello Spezia è ambizioso, costruirà una squadra migliore”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia più volte accostato alla Fiorentina, ha parlato del suo futuro a Il Secolo XIX: “Nulla è ancora deciso. Devo incontrare la nuova proprietà per scoprire i progetti e non vedo l’ora di farlo. Chiederò a Platek di migliorare la squadra rispetto a quella attuale e quindi di avere un po’ di ambizione. Sono convinto che l’intenzione della nuova proprietà americana vada in questa direzione”.

E poi ha aggiunto: “Ho conosciuto la famiglia Platek e trasmette tanto entusiasmo. Se resterò allo Spezia la rivoluzione sarà inevitabile perché perderemo tanti calciatori in prestito e altri in scadenza di contratto”.