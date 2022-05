Italiano: “Non ho mai trovato calciatori intelligenti come Callejon, anche se non è più titolare. Vorrei rivedere la Fiorentina di Napoli”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano in sala stampa ha parlato del tema attacco e di Callejon in particolare: “Davanti dobbiamo cercare di fare di più, sfruttare tutto quello che creiamo perché nonostante tutto anche nelle sconfitte con Udinese e Milan qualcosa l’abbiamo creato, anzi tantissimo. Serve concretezza ed efficacia. Callejon? José fa parte di un reparto con 5 esterni, è il più intelligente di tutti, può essere usato in altri ruoli. Per me non è solo il titolare quello da coccolare, da elogiare e mandare sulle prime pagine ma c’è spazio anche per chi subentra. Ho sentito dire a un grande allenatore che sono anche più importanti quelli che finiscono la partita, rispetto a quello che iniziano. Forse può essere deluso perché non è più titolare ma fa parte delle dinamiche di una squadra. Parliamo di uno dei giocatori più intelligenti che abbia mai incontrato, che sia per 1 minuto, 15 o 20 secondi.

Quale Fiorentina vorrei vedere? Veniamo da 4 sconfitte e in precedenza avevamo inanellato 6 risultati utili, vorrei ritrovare quella Fiorentina lì, con grande solidità dietro, concreti quando c’era da vincere 1-0. Stiamo parlando di 20 giorni fa, è stata la Fiorentina migliore, che prendeva in mano le partite, pur non concretizzando tanto. Eravamo spietati, letali. La squadra vista a Napoli, se ripetesse quella prestazione farebbe tanti punti in queste ultime gare.

Il gol di Acerbi? Non mi soffermo, non mi piace parlarne, nell’arco di un campionato possono accaderne di tutti i colori, spero solo nella buona fede di tutti”.