Italiano: “Non mi aspettavo un entusiasmo del genere: l’anno scorso abbiamo raggiunto un grande traguardo, ma adesso…” FOTO FN

Nella serata di presentazione della squadra a Moena, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha salutato i tantissimi tifosi viola presenti in piazza, nonostante il diluvio che ha preceduto l’evento. Ecco le parole di mister Italiano:

“Sinceramente non mi aspettavo un entusiasmo del genere: l’anno scorso noi siamo stati bravi ad ottenere un risultato importante ma adesso dobbiamo esserlo di più per superare insieme il preliminare di Conference League. Stiamo lavorando bene e sono contento dei ragazzi. Oggi abbiamo fatto due partite straordinarie e speriamo di farci trovare pronti. Sono contento di vedere le tribune di Moena sempre piene in questi giorni”.