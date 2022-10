Italiano: “Non mi sono piaciuti solo gli ultimi dieci minuti, 0-4 è un risultato bugiardissimo. Uscire tra i fischi è una grande amarezza”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da Sky dopo la gara con la Lazio, ha detto: “Non mi sono piaciuti solamente gli ultimi dieci minuti. Soliti nostri problemi, creiamo tanto e non riusciamo a concretizzare. Per il resto non ho molto da dire ai miei ragazzi: lo 0-4 è un risultato bugiardissimo”.

E poi: “Non era più emerso il problema di uscire dalle partite e abbandonarle. Questo mi fa arrabbiare tantissimo, perché le partite non si possono perdere con questo risultato qua”.

Italiano ribadisce: “Manca incisività, concretezza, le stesse caratteristiche che hanno indirizzato la partita in Scozia. Poi questa squadra, la Lazio, è la bestia nera della Fiorentina. Le vittorie portano fiducia, voglia ed entusiasmo, ora dobbiamo archiviare e ripartire”.

E infine: “Uscire tra i fischi mi lascia una grande amarezza, perché l’anno scorso abbiamo creato qualcosa di incredibile insieme. Dobbiamo riprenderci e trasformare questi fischi in applausi”.