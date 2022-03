Italiano: “Non riusciamo ad incidere con gli esterni, lo facciamo con il nostro play. Torreira ha libertà assoluta. Viola Park bellissimo, non vediamo l’ora di andarci”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da DAZN ha commentato la vittoria contro il Bologna: “Sono tre punti che servivano a noi stessi perché venivamo da tre grandi prestazioni che non ci avevano dato però nulla. Sapevamo che potevamo creare tanto, rischiando in qualche situazione, ma siamo felici di questi tre punti”.

Su Torreira: “Lucas ha tempismo, sa quando arrivare e ha libertà di inserirsi in area e per colpire. Gli esterni non riescono ad incidere, riusciamo a farlo con il play. Castrovilli? Ha questa grande capacità di inserimento, ha una corsa che può far male a chiunque. Può solamente crescere. Oggi lo volevo più centrocampista che attaccante, specialmente quando eravamo in superiorità numerica e gliel’ho detto”.

Italiano ha parlato anche del centro sportivo della Fiorentina che è in costruzione: “E’ stupendo e bellissimo. Quando sarà pronto sarà la nostra casa. Tutti non vediamo l’ora di vederlo pronto perché è un qualcosa di spettacolare”.