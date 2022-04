Italiano: “Non sarà facile, ma vogliamo fare l’impresa. Perdiamo Castrovilli nel momento migliore, ma tornerà come prima”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della partita di domani contro la Juventus.

“Quello di Castrovilli è un infortunio grave, lo perdiamo nel momento migliore. Ho parlato con lui, mi dispiace molto perché era in grande forma ma rientrerà come prima con calma e pazienza. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, ma sono cose che succedono e si torna come prima“.

Continua così Italiano: “Non penso a quello che proporrà la Juventus, è una squadra che può fare tantissime cose e cambiare tanti sistemi. Dobbiamo andare a cercare di fare un’impresa e ci proveremo con le nostre armi e il nostro modo di interpretare le partite, sapendo che sarà difficile. Serve una partita con un cuore enorme e una grande testa, faremo il massimo”.