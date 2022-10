Italiano: “Non sempre siamo stati pronti, come a Istanbul, ma vi dico cosa serve stasera per vincere”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è stato intercettato a Edimburgo da Sky Sport, per parlare della partita di questa sera di Conference League contro l’Heart of Midlothian. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni:

“I risultati attuali non stanno rispecchiando le nostre aspettative, ma siamo ancora all’inizio. Non ci siamo fatti trovare sempre pronti, come successo anche a Istanbul. Va detto però che non sempre abbiamo avuto problemi, ci sono state anche gare di livello. Il nostro problema principale sta in attacco dove non riusciamo a trovare il guizzo giusto. Contro gli Hearts sarà una partita molto complicata, loro avranno la spinta del pubblico: vincerà chi avrà più qualità“.