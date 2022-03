Italiano: “Non so quanto tempo servirà ancora a Cabral per entrare in condizione, ma non c’è fretta. Fiorentina cresciuta, ma vorrei raccogliere qualche gol in più. L’esodo dei tifosi viola verso Milano è una grande soddisfazione”

Passano le ore, manca sempre meno al fischio d’inizio della partita tra Inter e Fiorentina, che senz’altro ci dirà qualcosa in più sulla ambizioni di Inzaghi e Italiano. Proprio il tecnico gigliato ha parlato così alla viglia del match: “Non so quanto tempo servirà ancora a Cabral. C’è chi ci mette meno tempo e chi di più, ma io vedo un ragazzo che si allena e che ha voglia di entrare nei meccanismi, di entrare soprattutto in condizione dal punto di vista fisico, perchè all’inizio ne ha avute tante che non lo hanno fatto rendere al 100%. E’ giovane e c’è tutto il tempo affinché possa assimilare un’altra mentalità e un altro modo di giocare. Noi gli metteremo a disposizione la nostra pazienza”.

E ancora: “L’esodo dei tanti tifosi viola verso Milano per la partita di domani per noi è una grande soddisfazione. Era tanto che non accedeva e questo vuol dire che stiamo risvegliando grande entusiasmo. Cercheremo di onorare questa gara anche per loro e per la grande spinta che ci daranno. Sono molto felice di questo”.

E infine: “A livello individuale da Moena ad oggi in tanti sono cresciuti. Quello che vorrei da qui alla fine, ormai lo sapete, è raccogliere qualche gol in più, visto il lavoro che facciamo durante la settimana. A livello individuale ne parleremo alla fine del campionato. Il pagellone lo faremo più avanti”.