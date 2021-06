“Italiano non sta rispondendo allo Spezia, segnale emblematico. La Fiorentina ha contattato solo lui, non il club”

Clima caldissimo a La Spezia dove la squadra bianconera potrebbe perdere il suo tecnico Vincenzo Italiano, a vantaggio della Fiorentina: “La piazza è scontenta, sente e avverte che Italiano possa effettivamente abbandonare La Spezia dopo due annate spettacolari. Non c’è stata risposta del mister all’amministratore delegato, che lo cercava per parlarci direttamente. Questo è un segnale abbastanza importante ed emblematico – ha svelato a Radio Bruno il giornalista Marco Magi – Lui aveva il contratto per un altro anno, il 1 giugno si erano incontrati e dopo un tira e molla si erano accordati per il rinnovo fino al 2023, con un ritocco economico. Hanno accettato alcune sue richieste per alcuni collaboratori dello staff, si parla di cifre inferiori al milione di euro comunque”.

Si parla poi anche del personaggio Italiano e delle offerte che potevano riguardarlo in precedenza: “Si era parlato di un suo avvicinamento al Sassuolo, sicuramente la clausola rescissoria da 1 milione di euro aveva bloccato gli emiliani. Non so la Fiorentina come si regolerà, si è parlato di contropartita tecnica ma per ora c’è stato muro su quello. A quello che si dice la società viola non ha neanche contattato lo Spezia ma è andata direttamente da Italiano. Il personaggio è molto ambizioso comunque, è sempre andato a crescere per cui non farebbe fatica a salire un gradino per andare a Firenze”.