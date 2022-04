Italiano non vuole scappare, ma vuole garanzie

Clausola o non clausola, questo conta poco. Quello che conta è che la Fiorentina parlerà con Vincenzo Italiano per poter intraprendere con lui un progetto a lungo termine.

Intanto il tecnico viola, secondo quanto scritto dal Corriere Fiorentino, non ha nessuna intenzione di scappare da Firenze. Certo chiederà alla società garanzie e rassicurazioni sulla voglia di costruire una squadra sempre più competitiva. Desiderio legittimo da parte di una persona che ha saputo ottenere risultati con una rosa che non è che fosse molto diversa da quella dell’ultima stagione e che ha visto il proprio centravanti titolare andarsene a stagione in corso.