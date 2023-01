Italiano: “Nove punti in meno di un anno fa perché siamo stati meno bravi. Cabral tornerà prima del previsto”

Parole anche in conferenza stampa per Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina: “Ci costa caro un primo tempo non ai nostri livelli, merito del nostro avversario che si è difeso bene anche se ci ha concesso 4-5 situazioni per fare gol. Non siamo stati bravi, non abbiamo creato come in altre partite ma in situazioni semplici potevamo fare gol e non perdere questa partita.

Questo è un problema che purtroppo spesso viene fuori, sembrava di averlo risolto con qualche ragazzo che si era sbloccato. Ma andiamo a sprazzi, a folate, di situazioni come quella di Miranchuk ce ne capitano 15 a partita ma la concretezza la paghiamo. Abbiamo messo la punta, il sotto punta, 4 attaccanti ma più di continuare ad arrivare più volte lì sotto… Parliamo delle solite situazioni dove purtroppo non riusciamo a cambiare. Ci siamo re inceppati e col lavoro dobbiamo ritrovare la strada giusta. Cabral? E’ in fase di recupero, sta lavorando, sta bene ma lavora a parte. Presto lo avremo a disposizione, sembrava molto peggiore il suo infortunio.

Perché numeri così peggiorati? Abbiamo 9 punti in meno perché siamo stati meno bravi dell’anno scorso, meno qualitativi perché l’anno scorso abbiamo vinto partite mostrando grande qualità, quest’anno non ci siamo riusciti. Se dovessimo riuscire a cambiare questa nostra mancanza nel girone di ritorno potremmo recuperare questo gap.

Consapevolezza del gruppo? Arriva dal fatto di essere convinti di ciò che si propone, parte tutti dai ragazzi, dal lavoro. Biraghi? Ho cercato di lasciare Terzic liberissimo di attaccare, ero convinto che avremmo avuto più spazio nel secondo tempo. Volevo più freschezza fisica, il ragazzo ha fatto quello che gli ho chiesto, purtroppo ci è mancato il guizzo giusto.

Classifica con occasione Europa? L’argomento era fare tre punti per girare a 26, che sarebbe stata una quota buona e approfittare di questa nuova classifica. Si sa dove si vuole arrivare e oggi l’intento era quello di vincere per aggiungere 3 punti. Non ci siamo riusciti per cui dovremo accelerare nel girone di ritorno”.