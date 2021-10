Italiano: “Oggi bravi a concretizzare e stiamo concedendo anche poco. La Juve farebbe paura anche se venisse da 10 vittorie di fila”

Il commento anche in sala stampa da parte di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, in sala stampa:

“Se il nostro centravanti gioca così, avete visto che svolgimento hanno le partite. Sono contento per i suoi 3 gol ma anche per l’assistenza di chi è subentrato. Oggi è una giornata positiva per noi. Cinismo? E’ un obiettivo per ogni partita, si lavora per quello, stiamo iniziando a lavorare bene sul recupero alto della palla. La pressione la stiamo facendo per ora benino, a Roma abbiamo preso gol su una situazione dove abbiamo sbagliato scelta. Stiamo concedendo poco agli avversari però, abbiamo calciato invece tante volte ed è quello che stiamo ricercando. Siamo stati bravi a metterlo in pratica. Abbiamo reagito a una sconfitta, sono contento”.

Che obiettivi abbiamo? “Non ho mai fatto tabelle, calcoli, ho sempre pensato a migliorare. Questa squadra ha valore e qualità però mi soni reso conto che se non a mille all’ora qualche lacuna viene fuori. Molto bene ancora l’approccio per cui i punti sono quelli che meritiamo, alla fine si ha quello che si merita. In questo momento voglio pensare a questo. Siamo soddisfatti e ora prepariamo la partita difficile di sabato”.

Contro la Juve davanti in classifica? “La Juventus fa paura sia dopo un momento complicato, sia se fosse arrivata al match con 10 vittorie consecutive. Dobbiamo prepararla bene, in questo momento fuori casa non riusciamo a rendere come fatto in precedenza e dobbiamo cercare di cambiare mentalità. Dobbiamo essere sempre gli stessi tra casa e fuori, so quanto ci tiene questa piazza”.

Il saluto a Thiago Motta: “Faccio il tifo per lui, gli ho detto di tenere duro perché qualità le hanno. Ho visto tutte le partite e so che hanno tutte le carte in regola per arrivare a fare quello che è stato fatto lo scorso anno”.