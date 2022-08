Italiano: “Oggi non ci sono state cose negative se non la mancata vittoria. Ikoné? Deve trovare la convinzione, ma ho visto un giocatore diverso”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Empoli-Fiorentina. Queste le sue parole: “Oggi abbiamo fatto quello che sappiamo fare, cioè puntare a vincere con 9/11 diversi dalla partita precedente. Sono rammaricato perché sia contro l’Empoli che contro la Cremonese ci è mancato un gol. Non è possibile che una squadra come la nostra non sfrutti la superiorità numerica. Non vedo cose negative se non la mancata vittoria”

E ancora: “Jovic? E’ arrabbiato per la situazione, ma ha dato una mano alla squadra. Giovedì cercheremo di vincere perché vogliamo vincere ogni partita. L’unica motivazione che c’è nel calcio è battere l’avversario. Oggi ho visto una grande squadra dal punto di vista difensivo, cosa che ci era mancata nelle scorse due partite”

E su Dodo: “Pensavo stesse molto peggio dal punto di vista fisico. E’ bravo ad arrivare a luci spente in sovrapposizione. Ho pensato molto a uno tra lui e Benassi, perché speravo di venire qui e fare la partita. Volevo iniziare a fargli fare minuti e reputo la sua prestazione positiva. Ikoné se si convince di poter essere un attaccante concreto e velenoso può fare bene. Penso che tutte le volte che arriva negli ultimi 20 metri sia un peccato sprecare quello che ha fatto. Ho visto un giocatore diverso da quello visto in Conference”

E infine: “Sono felice che tutto il gruppo mi abbia dimostrato che tiene a questo progetto. Se avessimo vinto sarebbe stata la ciliegina perfetta su una buona prestazione dei ragazzi”.