Italiano pensa al cambio sulla destra: possibile riposo per Dodo, Venuti punta alla maglia da titolare

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, tra i possibili cambi che ha in mente Vincenzo Italiano ci sarebbe anche la possibilità della maglia da titolare a Lorenzo Venuti, che potrebbe dare un po’ di riposo a Dodo, terzino destro che nelle ultime partite ha sempre ricevuto la maglia da titolare.

Il brasiliano è cresciuto molto nell’ultime partite, ma ha speso tante energie soprattutto in Turchia. Ci sarà da capire se Italiano vorrà utilizzarlo anche oggi, in vista della pausa per le nazionali. Stesso ragionamento ci sarà da fare per l’attacco, dove Jovic insidia il posto a Cabral.