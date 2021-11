Italiano: “Per Gonzalez c’è sempre qualche timore a livello muscolare ma sta bene. Ogni volta che guardiamo la classifica, inciampiamo…”

Si sofferma anche in sala stampa il tecnico viola Vincenzo Italiano, dopo la vittoria sulla Samp:

“Sono più contento della vittoria perché ogni volta che guardiamo la classifica poi inciampiamo. Sono più contento della reazione dei ragazzi, ogni volta dopo una sconfitta siamo costretti a rimediare e lo stiamo facendo quasi sempre. Anche oggi abbiamo ruotato gli uomini, sono contento per la crescita perché oggi la squadra ha fatto una gran bella partita. Arrivavamo da una sconfitta amara, abbiamo preso gol dopo pochi minuti però questa squadra sta crescendo. A Empoli per 85 minuti avevamo fatto quello che si è visto stasera, avevamo giocato bene anche lì e abbiamo rimediato lo svantaggio. Mi sa che è la prima volta quest’anno.

Sottil? Deve credere più in se stesso, deve giocare con più maturità, deve capire i momenti della partita e che può fare davvero tanto. Oggi è stato dentro la partita sempre, ha fatto gol, un assist e poteva fare doppietta. Le potenzialità le ha, mi auguro che questa prestazione per lui sia una delle tantissime che verranno da qui in avanti.

Come sta Gonzalez? Per lui il timore è sempre a livello muscolare. Nico è un po’ carico per il campo pesante di Empoli, per l’intensità della partita, c’era stato troppo poco tempo per recuperare e alla fine la partita era indirizzata, per cui non l’ho voluto rischiare. Sta bene e ci prepariamo per la partita di Bologna. Ho fatto delle scelte cercando di prevedere movimenti a gara in corso, mi sono tenuto delle carta, da Saponara allo stesso Gonzalez e Odriozola.

Anche Castrovilli dopo Empoli ha accusato un problemino muscolare, nulla di particolare però quando si tratta di partite ravvicinate, rischiare con una rosa ampia non ha molto senso. E’ rimasto a riposo. Bonaventura? Già ad Empoli era cresciuto moltissimo dopo qualche gara non al 100%, oggi ha ripetuto la prestazione. Sa benissimo che quando gioca da Bonaventura la Fiorentina si esprime in un certo modo. Deve essere più esigente da se stesso perché può far gol e assist”.