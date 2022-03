Italiano: “Percepiamo la rivalità con la Juventus, cercheremo di onorare al massimo l’appuntamento. Il rosso a Bonaventura? Non dovrà succedere più”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano si è soffermato su altri temi alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus.

Di seguito le sue dichiarazioni: “I troppi cartellini rossi? Bisogna fare delle distinzioni tra le situazioni di gioco, che possono accedere e ci stanno, e i rossi per protesta. Ne abbiamo parlato, non esiste da qui in avanti che un altro calciatore della Fiorentina venga espulso e metta in difficoltà la squadra per quelle situazioni. In campionato contro la Juventus abbiamo perso in dieci contro uomini nei minuti di recupero, il punto era meritatissimo perché avevamo fatto un gran prestazione”.

Prosegue così Italiano: “L’ambiente e il clima sono i due fattori che abbiamo in più rispetto alla Juventus. Percepiamo questa grande rivalità e cercheremo di onorare al massimo l’appuntamento. Quando vai a lavorare in determinati posti, devi anche conoscere l’ambiente e alcune situazioni. I bianconeri non perdono da tredici partite, per metterli in difficoltà dovremo fare una grande partita”.