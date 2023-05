Italiano piace ma non convince: “Ha un problema serio. La Fiorentina ha un bel gioco ma…”

L’ex giocatore di Parma e Roma Stefano Impallomeni, attualmente opinionista televisivo, questo pomeriggio ha espresso un suo personale commento sulla finale di Coppa Italia, con particolare riferimento alla Fiorentina ed al suo tecnico Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue parole a TMW Radio:

“Complimenti alla Fiorentina ma anche all’Inter. Due sbavature difensive della Viola ma mi sono divertito, una bella partita. Inzaghi re di coppe, se corregge il percorso in campionato… Un’opinione su Italiano? A me piace il bel gioco ma apprezzo anche chi sa fare schemi difensivi. Italiano ha un problema serio, la linea difensiva ha vacillato. Serve equilibrio, è fragile nei meccanismi difensivi, non come reparto. Le squadre forti hanno un equilibrio. I tifosi viola devono star calmi, ha ancora una finale. Non deve per forza vincere, si arriva lì facendo dei percorsi. Non so se è pronto per una piazza importante, ma caratterialmente lo sembra. I dettagli sono importanti e ieri sono mancati però”.