Italiano pista ancora aperta, ma se la trattativa saltasse pronto il piano B. I due nomi nuovi, ma non troppo

Sembrava potesse essere oggi il giorno della verità per quanto riguarda la vicenda allenatore in casa Fiorentina, ma, per adesso, non lo è stato. La trattativa che avrebbe portato Vincenzo Italiano sulla panchina viola sembrava in discesa qualche giorno fa, salvo arenarsi nella giornata di ieri. Nella giornata odierna invece arrivano conferme sul fatto che la trattativa non sia del tutto saltata, ma secondo Sky Sport, la dirigenza viola avrebbe già pronto un piano B.

Nel caso in cui fallisse l’affondo per il tecnico dello Spezia, Commisso e Barone valuterebbero infatti una nuova lista di nomi, tra cui due ex viola. Il primo è Claudio Ranieri, già sedutosi sulla panchina gigliata. Il secondo nome che circola è invece quello di Fabio Liverani, ex allenatore del Parma, già vestitosi di viola, ma solamente nei panni del calciatore.