Italiano: “Potevamo segnare molto di più ma questi punti contano tantissimo. Siamo lì dall’inizio, lotteremo fino in fondo per l’Europa”

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, a Dazn dopo la vittoria sul Venezia:

“Nel secondo tempo una prova meno qualitativa, nel primo abbiamo creato tanto e potevamo fare più di un gol e gestirla in modo diverso nel finale. Il Venezia ci ha messo in difficoltà con dei palloni sopra la linea difensiva. Anche oggi però abbiamo creato tanto, volevamo fortemente la vittoria e ora conta quella, per cui va bene così.

Sono tre punti importanti, temevo tantissimo questa partita, quando affronti avversari che si giocano tanto è sempre difficile. Abbiamo preso un palo, potevamo segnare con Cabral, alla fine ci può stare anche un po’ di stanchezza però tre punti adesso sono troppo importanti.

La prova di Ikoné? Può giocare sia a destra che a sinistra, nel primo tempo poteva fare gol, è entrato bene a Napoli e l’ho riproposto perché è in fiducia.

Idea quarto posto? Ora ci concentriamo sulla Juve, dove partiremo sotto di un gol. In campionato stiamo facendo bene, veniamo da una striscia positiva molto lunga e lotteremo fino alla fine con le squadre che ci stanno davanti. Abbiamo da recuperare ancora una partita, quindi dobbiamo sfruttare tutto quello che ci capita”.