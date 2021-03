Italiano: “Prandelli ama profondamente la Fiorentina. Stava provando a togliere la squadra dai guai”

Attuale tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano è stato anche un giocatore che si è espresso ad alti livelli quando ha avuto l’ex tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli a ‘dirigerlo’.

“Sono stato un suo calciatore e con lui ho vissuto due stagioni stupende – spiega Italiano a Il Secolo XIX – Per le dimissioni mi dispiace tanto, oltretutto non me l’aspettavo. Lui ama profondamente la Fiorentina. Stava provando a toglierla dai guai ma alla fine è andato via”.

Per la cronaca Fiorentina e Spezia sono appaiate in classifica a quota 29 punti. Un bottino, quello fatto dai liguri, che in pochi si aspettavano alla viglia di questo campionato, visto che lo Spezia è alla sua prima esperienza in Serie A.