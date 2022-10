Italiano presenta il conto. Ma Jovic inguaia il tecnico

Cinque partite di campionato prima della sosta per i Mondiali: quanti punti dovrà fare la Fiorentina per ritornare in una posizione più consona di classifica e guardare al futuro con più ottimismo? Il conto, quello che Italiano ha intenzione di presentare al gruppo e alla società, si legge stamani su La Nazione, deve per forza essere ambizioso: dalle prossime cinque partite, la squadra di Italiano dovrebbe incassare dieci punti. Esattamente quelli che è riuscito a fare nelle prime dieci partite della stagione.

Ma Jovic, con il suo infortunio, rischia di inguaiare il tecnico e mandare a monte questo piano. Obiettivamente è davvero molto difficile per non dire impossibile che ci sia contro l’Inter e i tempi di recupero non sono facili da ipotizzare in questo caso.