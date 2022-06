“Italiano presenterà alla Fiorentina idee e richieste ben chiare. Vuole certezze sulla rosa, la questione contratto viene dopo”

Il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno Toscana dell’incontro che ci sarà tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano: “Barone tornerà l’8 giugno, per cui potrebbero vedersi un paio di giorni dopo. Italiano arriverà con richieste e idee ben chiare, la rosa dovrà essere rinforzata e bisognerà stabilire una linea di mercato. Da quel che so, al mister interessa prima di tutto ricevere certezze sulla qualità della rosa. Il tema contratto viene in secondo piano, non è così centrale”.

E poi ha aggiunto: “La rosa dovrà essere migliorata sia sul piano tecnico che su quello numerico, vista la particolare struttura della prossima stagione. Portiere? Vicario e Gollini sono nomi reali, ma bisogna fare delle valutazioni accurate. E’ un ruolo importante, ma ce ne sono tanti altri da rinforzare”.