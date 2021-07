Italiano prova l’undici contro zero: Fiorentina divisa in due gruppi

MOENA – Al termine del consueto riscaldamento, la Fiorentina si è divisa in due gruppi per svolgere un’esercitazione tattica. Undici contro zero per i ragazzi di Vincenzo Italiano, che devono ripartire dal basso e cercare – tramite azioni manovrate – di arrivare al tiro in porto.

La squadra senza casacca è così composta: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Ferrarini; Bonaventura, Bianco, Maleh; Agostinelli, Vlahovic, Saponara.

La squadra con casacca gialla è la seguente: Rosati; Venuti, Dalle Mura, Igor, Terzic; Benassi, Kraste, Duncan; Munteanu, Kokorin, Sottil.