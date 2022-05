Italiano: “Qualche rimpianto sulla Coppa Italia ce l’abbiamo, ma la crescita della Fiorentina passa da alcuni step. Europa? Chi sarà più affamato riuscirà ad ottenere un risultato importante”

Ospite al consueto appuntamento del Fiorentina Weekly, mister Vincenzo Italiano ha parlato così della finale di Coppa Italia vinta ieri dall’Inter contro la Juventus: “Qualche rimpianto ce l’abbiamo a dir la verità. Eravamo lì vicini ad un traguardo molto importante. Abbiamo perso la semifinale contro una squadra forte ma uscendo a testa alta. Ci riproveremo. Quest’anno abbiamo fatto un percorso straordinario in Coppa, vincendo in casa di squadre di altissimo livello. La crescita passa attraverso step per migliorare e crescere”.

E ancora: “Adesso dovremo cercare di ottenere più punti possibile in queste ultime due gare. Siamo lì, punto a punto con altre squadre. Dovremo cercare di sbagliare il meno possibile. Chi sarà più concreto, più affamato riuscirà ad ottenere un risultato importante. Noi ci proveremo già da lunedì contro la Sampdoria, squadra che si gioca tanto, ma noi ci proveremo”.