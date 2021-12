Italiano: “Queste quattro gare prima di Natale possono darci delle risposte importanti. Domani mi aspetto un regalo da parte di tutta la squadra”

Manca sempre meno alla prossima gara della Fiorentina. Domani alle 15 gli uomini di Vincenzo Italiano sfideranno la Salernitana, fanalino di coda della nostra Serie A. Partita semplice sulla carta, ma l’allenatore viola ha parlato così a proposito della sua squadra: “Studiando questo gruppo di ragazzi anche dall’anno scorso, ero convinto delle loro potenzialità e sapevo che sarebbero venute fuori. Abbiamo tanti ragazzi giovani che per forza di cosa possono e devono crescere e migliorare. Finora abbiamo avuto alti e bassi, e secondo me abbiamo raccolto meno rispetto a quanto proposto. Dobbiamo maturare e queste quattro gare prima di Natale possono darci delle risposte importanti. Questa settimana si è respirato un clima disteso, le vittorie aiutano e alimentano l’entusiasmo. Domani mi aspetto un regalo da parte di tutta la squadra. Dobbiamo continuare a imporre la nostra identità e regalare un’altra gioia ai nostri tifosi”.

Poi sul calciomercato: “Per il momento siamo concentrati su queste quattro partite che giocheremo in dodici giorni. Il mercato di gennaio, parlando anche con Pradè e Barone, abbiamo convenuto nel pensiero che si tratta di un mercato dove si deve stare attenti. Se si sbaglia non si può più migliorare. Abbiamo delle idee, vediamo se riusciamo a portarle avanti”.

Infine ancora su Ribery: “Quando sono arrivato a Firenze il francese se ne era già andato. Se parliamo del calciatore, allora dico che è un campione. Non si può non parlare bene di uno dei fenomeni del calcio mondiale. Vittoria della Supercoppa Primavera? Sono contento per i ragazzi, per mister Aquilani e per la società che investe tanto per valorizzare i ragazzi. Questi trofei non vengono vinti così a caso. Complimenti a tutti davvero”.