Italiano: “Ragazzi carichi per una trasferta difficilissima, il presidente è soddisfatto e sereno. Conference obiettivo? Vogliamo onorare tutte le competizioni”

Appuntamento della vigilia con Vincenzo Italiano che ha parlato così al media ufficiale della Fiorentina, in vista della gara con la Roma: “E’ la prima trasferta, contro una grande squadra, in uno stadio che spinge e trascina i propri calciatori, sarà una difficoltà enorme per noi. La Roma sta bene, continua a fare risultati, è piena di talento, in casa spingono sempre forte e noi abbiamo di fronte un banco di prova di difficoltà elevatissima. L’abbiamo preparata in pochi allenamenti ma è una costante, sto vedendo i ragazzi carichi e concentrati, sappiamo dove migliorare e crescere. I loro punti di forza vanno dal portiere all’ultimo panchinaro, è una squadra che ha qualità, talento e forza fisica, sulle palle inattive una delle più forti in Europa.

Ho visto la partita della Roma in Coppa Italia, come in tutte le gare di coppa non è stato facile neanche per loro. Ha vinto ma le difficoltà ci sono state per tutti.

Conference obiettivo primario? L’obiettivo è cercare di onorare tutte le competizioni, l’abbiamo fatto bene in Coppa Italia superando il turno. Quando avremo davanti il play-off di Conference cercheremo di prepararlo bene, anche il nostro avversario avrà voglia di superare il turno. Siccome è lontano qualsiasi obiettivo dobbiamo fare il massimo in tutte e tre le competizioni.

Ritorno di Commisso? Il presidente è arrivato in occasione della gara con la Samp, sapevamo quanto fosse importante per lui tornare e veder vincere la squadra. E’ sceso negli spogliatoi e ha fatto i complimenti a tutti, l’abbiamo visto soddisfatto e sereno, ben venga il suo spirito sempre positivo e da combattente”.