Italiano: “Ramadani mi aiuterà a crescere ma non cambia nulla, penso solo a far vincere la Fiorentina. Odriozola out, Ikoné si sbloccherà”

In fase conclusiva, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha commentato anche il suo passaggio di procura sotto Ramadani: “Qui sto bene, ho un contratto e non cambia niente, ho dei consulenti che mi stanno vicino e mi danno una mano per cercare di migliorare e di crescere, di essere sempre un professionista all’altezza della situazione. Il mio unico pensiero è quello di far bene in queste 9 partite, cercando di vincerne il più possibile.

Il recupero con l’Udinese dopo tre mesi? Era una data dove si è trovato il posto per collocare la partita, per non è falsato nulla. Giocarla prima o dopo non cambia, sono tre punti e chi vuole arrivare a determinati risultati non può pensare alla differenza tra giocarla prima o dopo. Dobbiamo solo pensare a vincerla.

Come stanno il gruppo e i Nazionali? Non si può preparare una partita in poco tempo, siamo nati otto mesi fa, non ci conosciamo da anni per cui penso che lavorare e studiare le gare con una settimana tipo sia diverso. I giocatori arrivano stanchi, devono cambiare tipo di pensiero, ci sono difficoltà che abbiamo palesato in precedenza, che cerchiamo di limitare tutte le volte ma dobbiamo adeguarci. Rispetto alle altre volte abbiamo avuto un giorno in più e abbiamo messo dentro tutto quello che c’è da sapere per l’Empoli. Sono preoccupato come mi capita sempre, i ragazzi devono cercare di far stare tranquillo il loro allenatore.

La condizione di Odriozola? Domani è ancora out Alvaro, ci dispiace, abbiamo Lollo che terrà botta sulla fascia da fiorentino. Ikoné? Penso abbia giocato in ogni partita, dall’inizio o da subentrato, uno che arriva a cinque metri dalla porta prima o poi ha qualcosa di diverso che gli scatterà così da essere più concreto. A San Siro era più triste di me ma sono convinto che i gol li farà. Ci abbiamo lavorato, ci sbloccheremo, me lo auguro perché in queste ultime partite c’è bisogno di fare gol e vincerne tante.