Italiano-Ramadani, una scelta per aumentare l’appeal. Presto l’incontro per il futuro

Una delle notizie più importanti della giornata di ieri è stata quella relativa alla scelta di Vincenzo Italiano di affidarsi a Fali Ramadani, che nel corso degli anni ha fatto tanti affari sia in uscita che in entrata con la Fiorentina. Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle conseguenze che potrebbe avere tale scelta da parte del tecnico viola.

Secondo il quotidiano, la mossa dell’allenatore non dovrebbe mutare più di tanto le carte in tavola in ottica rinnovo del contratto. E’ altrettanto chiaro, però, che dopo questa decisione l’appeal nei confronti di Italiano sia destinato a cambiare e a crescere. In tal senso, il tecnico della Fiorentina si aspetta di sedersi presto al tavolo con la dirigenza per discutere del futuro.