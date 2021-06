Italiano: Retroscena, dettagli e particolari di una giornata che ha segnato una svolta per la Fiorentina

Salvo clamorosi e inaspettati colpi di scena, la Fiorentina ripartirà con Vincenzo Italiano. La giornata di ieri è servita per ammorbidire le parti in causa e ridare un quasi inaspettato sprint alla trattativa.

Italiano ha incontrato i dirigenti della Fiorentina, ovvero il direttore generale Joe Barone e il direttore sportivo, Daniele Pradè, all’Hotel Villa Olmi, luogo che è anche sede del ritiro della squadra durante il campionato e proprio accanto al nascente centro sportivo Viola Park.

Tra oggi e domani il tecnico dovrà versare personalmente la somma che servirà per pagare la clausola rescissoria allo Spezia: un milione di euro netti (1,8 milioni di euro lordi). Successivamente verrà indennizzato dalla Fiorentina per questo aspetto.

CONTRATTO – Questo aspetto è ormai risaputo da tempo. L’accordo coi viola sarà per due stagioni con opzione per il terzo a favore della società gigliata. Ingaggio a partire da 1,2 milioni di euro netti, più bonus per il raggiungimento di determinati obiettivi.

NODO STAFF – In questo senso prosegue il confronto tra società. Lo Spezia ha chiesto un giocatore per liberare gli otto collaboratori di Italiano e potrebbe esserci un accordo su un giovane proveniente dalla Primavera della Fiorentina. Il discorso deve essere ancora perfezionato.