Italiano: “Rigore non dato? Saponara dice di essere stato toccato e non è un ragazzo che si butta. E’ ora di prenderci la rivincita col Torino”

ROMA – L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo il pareggio ottenuto dalla sua squadra all’Olimpico ha detto: “C’è un po’ di rammarico per l’ultima occasione di Milenkovic. Siamo riusciti a ritrovare una prestazione di qualità e nel secondo tempo siamo riusciti a raddrizzarla. Abbiamo alzato il livello di prestazione, adesso speriamo di migliorare e ottenere qualche risultato da qui in avanti. Dobbiamo ottenere la continuità che fino a qui ci sta mancando”.

E poi: “Cosa significa questo punto? Adesso recuperiamo un po’ di giocatori il che ci permette di avere più scelte. Ci guadagniamo tanto, sotto questo punto di vista. Adesso serve un po’ di continuità, mercoledì proviamo a prenderci questa rivincita contro il Torino. Da domani penseremo a questa sfida che è per noi importante”.

Italiano ha aggiunto: “Oggi abbiamo preparato questo tipo di gara per togliere il palleggio alla Lazio. La scelta di giocare uomo su uomo ha ripagato, abbiamo fatto bene inserendo anche le qualità dei centrocampisti come Barak e Bonaventura. Ho preferito rischiare qualcosina ma la scelta ha ripagato”.

C’è un episodio arbitrale accaduto nella ripresa che viene contestato: “Saponara dice di essere stato toccato. Non è un ragazzo che si butta, lui dice di essere stato toccato e io ci credo. Dispiace ma pazienza“.

Finale di gara un po’ concitato: “Si parlava del fatto che ogni tanto si può evitare di recriminare su qualche episodio. Cataldi è un giocatore di grandissima qualità, è migliorato tanto. Ero concitato sull’occasione di Milenkovic. Lui non c’entra. Divario in classifica con la Lazio? L’anno scorso abbiamo dimostrato di poter stare al loro passo. Quest’anno abbiamo pagato la competizione europea. Ciò non ci ha permesso di stare nelle zone alte della classifica. Contro la Lazio abbiamo sempre ben figurato. L’obiettivo è accorciare la classifica e migliorare le prestazioni. Non è semplice ma proveremo a risalire”.