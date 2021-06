Di Marzio: “Italiano rimane il candidato numero uno per la panchina della Fiorentina. Interrotti i contatti con Rudi Garcia, ecco perché”

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo sito grandhotelcalciomercato.com il candidato numero uno per la panchina della Fiorentina rimane al momento Vincenzo Italiano. Per liberarlo però la Fiorentina deve pagare la clausola rescissoria da un milione di euro allo Spezia per liberarlo. Il suo staff invece non ha alcuna clausola e la società dovrebbe trattare direttamente con il club per l’addio.

Interrotti invece i contatti per Rudi Garcia, che tramite i suoi intermediari, ha fatto sapere il suo desiderio di voler allenare una squadra che parteciperà alla Champions League, altrimenti è disposto a un altro anno di stop.