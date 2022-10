Italiano: “Sapevamo che dovevamo aspettare Jovic e ora sta tornando. Vogliamo riportare i tifosi al nostro fianco e ricreare lo stesso entusiasmo dell’anno scorso”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da Sky, ha detto dopo la vittoria contro il Basaksehir: “I ragazzi confermano di avere la capacità di reagire a partite ed episodi negativi. Abbiamo regalato un gol e non ci siamo abbattuti”.

Su Jovic: “Non era facile ritornare ad alti livelli subito, visto che è tantissimo che non giocava. Sapevamo che dovevamo aspettarlo, ci sta ripagando coi gol e poteva farne altri. Ha ancora margini di crescita, ma siamo contenti che sia tornato a segnare. E’ un ragazzo sensibile, ha sofferto questo inizio. Non credo siano stati gesti polemici, ma un modo per avere stimoli”.

E ancora: “Stiamo cercando di avere più gente dentro l’area, di dare manforte agli attaccanti e qualche risultato lo stiamo ottenendo. Abbiamo steccato qualche partita, potevamo fare più punti in campionato. E poi si erano alzate le aspettative nei nostri confronti, ma siamo in grado di fare vedere ai nostri tifosi di più rispetto a quanto fatto finora. Vogliamo questa gente al nostro fianco e cercheremo di ricreare lo stesso entusiasmo dell’anno scorso”.