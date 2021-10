Italiano: “Saponara non è al 100% ma negli ultimi giorni è migliorato. Se la Fiorentina vuole stare là davanti…”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza in vista di Fiorentina-Spezia. Queste alcune delle dichiarazioni dell’allenatore viola: “La difficoltà più grande che trovo nelle partite ravvicinate è il fatto che non si può preparare il match in modo decente. In un allenamento devi fare tutto e in entrambe le fasi, sia offensiva che difensiva. Bisogna anche saper gestire le energie. Mi è dispiaciuto che quando abbiamo vinto dopo due giorni eravamo di nuovo in campo, invece le sconfitte le abbiamo tenute sulle spalle per una settimana intera”.

E su Saponara: “Ha già stretto i denti contro il Cagliari e a fine gara il ginocchio ha ricominciato a dargli fastidio. Negli ultimi giorni sembra essere migliorato e mi auguro che arrivi a domani in una condizione che gli possa permettere di esprimersi come sa fare. Spero che lì davanti si rivedano le cose viste contro il Cagliari. Saponara quando sta bene è un giocatore importante per noi”

E sulla condizione della squadra: “Penso che se la Fiorentina vuole competere con le prime otto deve spingere sempre al massimo e senza distrazioni, con il furore che ha fatto vedere. Forse gli altri hanno qualcosa in più, ma stiamo legittimando la classifica. Tutti vorremo finire le partite come contro il Cagliari, forse un giorno avverrà, sono un sognatore. Dobbiamo stare sempre sugli attenti e non sottovalutare niente. Occhio allo Spezia, non si deve ripetere l’errore di Venezia”.

E sugli arbitri: “Sono nel professionismo (da allenatore) da quattro anni. Non sono mai stato espulso e cercherò sempre di essere questo. Lasciare la squadra per quella gara e anche per quella dopo è una cosa che non sopporterei. Parliamo di altro, preferisco parlare della mia squadra. Nell’arco di un campionato ci possono essere situazioni pro e contro”.