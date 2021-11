Italiano scalcia le bottigliette, Commisso cupo come il meteo: il finale delirante della Fiorentina ad Empoli

Nel racconto di Repubblica, c’è molto di “delirante”, l’aggettivo utilizzato dal quotidiano per spiegare quanto accaduto ieri alla Fiorentina nei minuti finali della gara con l’Empoli. Una partita ‘buttata via’, come dichiarato anche dagli stessi protagonisti e testimoniato dall’ovvio atteggiamento di molti tesserati viola. Da Italiano, che al gol del 2-1 di Pinamonti ha preso a calci un paio di bottigliette lì nei suoi pressi (e come non capirlo) al presidente Commisso che, dopo un viaggio transoceanico sperava di godersi una vittoria dei suoi. E invece niente da fare, finale amarissimo e umore del patron cupo, un po’ come il meteo che ha accompagnato il pomeriggio.