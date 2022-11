Italiano scalda i motori del mercato: ecco i quattro nomi in uscita. La Fiorentina ceca scambi con Bologna e Sampdoria

Ultime ore di vacanza e poi si tornerà a lavorare sul serio, tra campo e mercato, anche se a oltre a un mese dalla ripresa del campionato. Come riporta La Nazione infatti, Vincenzo Italiano ha le idee chiare su ciò che potrà perdere e guadagnare dopo la sessione invernale e ha indicato quelli che sono gli esuberi principali: si tratta di Zurkowski, Maleh, Gollini e Benassi.

Su di loro la dirigenza viola vorrebbe costruire delle operazioni anche in entrata: il polacco ad esempio piace a Sampdoria e Torino e con i blucerchiati c’è in ballo l’operazione Sabiri. Su Maleh invece c’è il Bologna e allora ecco tornare di moda Dominguez, per Benassi invece l’idea Sassuolo lo avvicinerebbe a casa. Ancora poche ore comunque e tra il tecnico viola e la società andrà in scena un vertice di mercato proprio per inquadrare gli obiettivi da integrare a gennaio.