Italiano scopre le carte: la sua Fiorentina sarà costruita per fare spettacolo

Nella giornata di ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore della Fiorentina. Voce fioca per il tecnico viola, che ha già iniziato a martellare i suoi giocatori fin dal primo giorno di allenamenti. La sua squadra – per stessa ammissione di Italiano – sarà costruita per attaccare e divertire.

La Gazzetta dello Sport si sofferma sui temi più importanti toccati dall’allenatore della Fiorentina, a partire dal calciomercato. Dopo l’acquisto di Gonzalez, la Viola tornerà attiva sul mercato ad inizio agosto. Nel frattempo, lo stesso Italiano visionerà tutti i giocatori della rosa nel ritiro di Moena e deciderà quali sono quelli che possono restare e quali quelli da cedere.