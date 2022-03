Italiano: “Se la Fiorentina crescerà in concretezza, renderà il proprio allenatore felice. Venuti mostrerà a tutti che è un calciatore di valore”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è tornato a parlare anche dell’ultimo incontro di Coppa Italia: “La partita di mercoledi contro la Juventus è stata una grandissima partita. I ragazzi hanno giocato alla pari con una delle squadre più forti d’Europa. Siamo stati alla pari, e a tratti molto superiori. Se tiriamo fuori sempre prestazioni di questo tipo, diventeremo una squadra importante. Se la Fiorentina cresce in concretezza, renderà il proprio allenatore felice. La prestazione di mercoledi è da voto altissimo per tutti. Ci è dispiaciuto moltissimo per il risultato”.

Su Venuti ha concluso: “Lorenzo sarà in campo. Sono contento perché giochiamo subito e avrà la possibilità di far vedere che quello è stato solamente un piccolo incidente. E’ un ragazzo che tiene tantissimo alla maglia viola. Domani è chiamato a far vedere il calciatore di valore che è”.