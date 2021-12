Italiano: “Se le risposte sono queste, sono pronto ad offrire un’altra cena alla squadra. Cosa mi ha detto Vlahovic? In settimana avevamo provato a risolvere un problema e alla prima occasione…”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da DAZN ha detto sulla vittoria di oggi: “Non eravamo partiti come al solito, soprattutto in casa. Per la prima mezz’ora la Salernitana ha chiuso tutti i varchi. Però questo è un momento in cui abbiamo concretezza che prima non avevamo. In casa riusciamo a fare bene, a vincere le partite. Adesso abbiamo tre gare, compresa la Coppa Italia, per chiudere bene l’anno”.

Su Igor: “Non mi era mai successo di vedere un centrale difensivo fare doppi passi a centrocampo. Non voglio concedere agli avversari situazioni pericolose. Siamo reduci da una partita ad Empoli che sembrava già vinta e che invece abbiamo perso”.

Vlahovic si è avvicinato al tecnico dopo la terza rete: “Mancava il fatto di sfruttare situazioni sul primo palo con gli attaccanti e lui mi ha ricordato che stavolta lo ha fatto. E’ stato bravo, così come lo è stato Sottil a creare l’occasione. Dusan si allena sempre bene, ha fame ed è riuscito a far gol su un qualcosa che abbiamo provato in settimana”.

Callejon ha detto che si aspetta una cena per festeggiare il compleanno del tecnico. Pronta la risposta di Italiano: “Si è dimenticato del fatto che io ne ho già offerta una di cena alla squadra (ride ndr). Comunque se le risposte sono queste, sono pronto a pagarne un’altra”.