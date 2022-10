Italiano segue le orme di Prandelli: fiducia a Jovic senza se e senza ma, così si è fatto esplodere Vlahovic

C’è stata una scelta di formazione in Fiorentina-Hearts che, più delle altre, ha sorpreso l’ambiente viola. Se alla vigilia per il posto in attacco sembrava destinato a Arthur Cabral, Italiano ha preferito lanciare per la terza gara di fila Luka Jovic. Il serbo, nonostante il rendimento non soddisfacente contro la Lazio, ha risposto presente con un gran colpo di testa che ha aperto le marcature nella goleada contro ila squadra scozzese, segnando il suo terzo gol in viola.

Una scelta chiara quella dell’allenatore viola, che sembra ricalcare quella fatta da Prandelli nel 2020 con Dusan Vlahovic: fiducia a Jovic, senza se e senza ma. L’ex Real Madrid è un giocatore da recuperare e per farlo deve scendere in campo con continuità. Ripetersi sarebbe vitale per la squadra viola, anche se l’impresa non è da poco. Il serbo intanto sembra aver ritrovato un minimo di confidenza con il gol, nella prestazione complessiva rimane qualcosa da rivedere.

L’uscita al 45′: il segnale di volerlo preservare. Contro il Lecce, toccherà con tutta probabilità di nuovo a lui. A riportarlo è il Corriere dello Sport.