Italiano: “Senza l’espulsione non ci sarebbe stato forcing Juventus, fatta partita migliore rispetto alle altre con le grandi. Estro e guizzi, abbiamo recuperato Saponara”

TORINO – L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, recrimina per la battuta d’arresto riportata dalla propria squadra contro la Juventus: “Senza l’espulsione si sarebbe evitato quel forcing finale della Juve, fino ad allora stavamo soffrendo pochissimo. I bianconeri hanno approfittato della nostra inferiorità numerica. Con un uomo in meno sei costretto a fare le barricate, stavamo portando a casa un punto meritatissimo”.

E poi: “Abbiamo fatto una partita migliore rispetto ad altre con le grandi. Abbiamo creato tante situazioni. Siamo dispiaciuti per l’esito. Ma la prestazione rimane positiva. Questa è la terza sconfitta fuori casa per 1-0. Dobbiamo migliorare, essere scaltri, svegli. Se non si può vincere non si può perdere perché i punti poi sono pesanti”.

Italiano torna su Vlahovic e la sua prestazione: “Oggi Dusan è stato costretto, per la bravura degli avversari, a giocare spalle alla porta. Ha lavorato bene, ha legato gioco. Ha giocato di sponda. Per poco non è riuscito a metterla dentro. Anche se non ha fatto gol per me ha fatto bene perché si è sacrificato”.

E ancora: “Il gol l’abbiamo preso a tre minuti dalla fine con l prodezza di un campione. Alcune volta manchiamo di furbizia, malizia. Anche oggi i ragazzi mi hanno dato il segnale che siamo in crescita”.

In conclusione: “Saponara? Fino all’espulsione tutti, dal primo all’ultimo, hanno fatto bene. Ricky cresce di settimana in settimana. Ha inventiva, guizzo, è generoso, il suo recupero per noi è molto importante. Castrovilli? Bene tutti, hanno fatto quello che richiedeva la gara. C’era da sacrificarsi e pressare sui centrocampisti avversari. Abbiamo creato, soprattutto nel primo tempo, pericoli alla Juve. Anche oggi per me è un giudizio positivo”. (Ha collaborato Francesco Saverio Petito)