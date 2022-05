Italiano: “Serve un’intera rosa di leader, facciamo più punti possibile per non avere rimpianti. Sapremo gli altri risultati ma tanto non sappiamo gestire”

In conferenza stampa prima dell’ultima trasferta della stagione, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato così della gara con la Samp: “Le partite vanno giocate e interpretate per vincere, soprattutto vanno preparate per bene, quindi il fatto di giocare dopo le altre non cambia il nostro lavoro. Dobbiamo cercare di fare più punti possibile, di sbagliare il meno possibile e di fare le cose come le ultime due partite con Roma e Milan. Gli ultimi due sforzi, ultimi 6-7 allenamenti fatti come Dio comanda per chiudere in bellezza. Andiamo a giocare contro una squadra che in casa dà l’anima, ho visto una Sampdoria trasformata rispetto ad altre apparizioni perché quello stadio trascina, l’anno scorso hanno fatto un grande campionato. Si giocano tantissimo ma anche noi, è una squadra che in casa fa male a tanti. I leader? Domani dobbiamo esserlo tutti, tutti esperti, svegli, bravi, dobbiamo essere tutti all’altezza della situazione, percepire il pericolo e ottenere il massimo per non avere rimpianti, guardarci allo specchio ed essere a posto con noi stessi.

Se dobbiamo essere più sfacciati? Forse qualcuno si aspettava una Fiorentina meno coraggiosa con la Roma, senza correre tanti rischi però penso che il nostro modo di interpretare le partite è stato quello che avete visto con la Roma, dal primo giorno. Dipende dalla preparazione della settimane ma anche da come gli interpreti scendono in campo. Si deve tenere sempre la spina attaccata, avremo sempre quell’atteggiamento, con la voglia di fare un gol in più degli altri. Per lunedì temo tantissimo i loro attaccanti, quindi se riusciamo a tenere bene può venire fuori una bella partita. Fuori casa spesso non ci stiamo riuscendo perché prendiamo gol o abbiamo disattenzioni, serve il massimo della concentrazione.

Vantaggio giocare lunedì? Io sarei favorevole a giocare tutti allo stesso orario, senza sapere nulla delle rispettive avversarie però dato che non è possibile uno si deve adeguare. Sapremo i risultati delle altre e chiaramente dobbiamo attenerci a questo, cercare di avere tutte le opzioni possibili e immaginabili, senza pensare a quella che può essere la gestione della partita, una cosa su cui non siamo capaci. Quindi qualsiasi cosa succederà prima, dobbiamo interpretare la gara come preparato”.