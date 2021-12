Italiano sfata un altro tabù. E i numeri di Vlahovic diventano sempre più incredibili

Dopo il ko di Empoli, la Fiorentina è riuscita a ripartire battendo la Sampdoria. Per la prima volta in stagione, la squadra di Vincenzo Italiano ha ribaltato il risultato dopo essere passata in svantaggio. Inoltre, per la quarta partita interna di fila la Viola è riuscita a segnare almeno tre gol: è la prima volta che succede questo dal 1960, quando le gare furono addirittura cinque.

Inoltre, per la prima volta in stagione, è andato in gol tutto il tridente offensivo: prima Callejon, poi Vlahovic e infine Sottil. Il serbo arriva così a quota dodici in campionato, al primo posto della classifica cannonieri. Il nove della Fiorentina è secondo solo a Lewandowski in quanto a gol segnati nell’anno solare (29) nei top 5 campionati europei.