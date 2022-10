Italiano si affida a Jovic e ai suoi colpi. “Sta crescendo, speriamo tutti che possa trovare la scintilla”

A poche ore dalla partita decisiva per le sorti della Fiorentina in Conference League, Italiano si affida a Jovic per trovare quei colpi in fase offensiva che riescano a scardinare la difesa avversaria e possano far tornare a Firenze la squadra con una vittoria e più fiducia nei propri mezzi.

“Sta crescendo, speriamo tutti che possa trovare la scintilla” questo il concetto sul serbo espresso dall’allenatore viola che, evidentemente, ha visto un giocatore in crescita nell’ultimo periodo.

Domenica contro l’Atalanta, l’ex Real Madrid ha dato segnali di crescita e si è mostrato in ripresa, giocando a supporto del centravanti. Che l’esperimento possa essere ripetuto pure stasera?